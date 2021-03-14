كارثة تهدد حياة 9 ملايين سوري.. هذه تفاصيلها

2021/03/14 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذرت الإدارة العامة لسدود الفرات في سوريا، اليوم الأحد، من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية من قبل تركيا، وإنقاصها الحصة السورية من مياه نهر الفرات بشكل أكبر.وقالت الإدارة العامة لسدود الفرات، في بيان إطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة التركية لم تطلق الحصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كارثة تهدد حياة 9 ملايين سوري..



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