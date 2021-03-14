بالوثيقة.. مدراء مدن ألعاب كربلاء يطالبون المحافظ بإعادة فتحها إسوة بالمحال التجارية

2021/03/14 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

طالب موظفو ومدراء مدن الألعاب في محافظة كربلاء، الأحد، 14 آذار، 2021، محافظها نصيف الخطابي، وخلية الأزمة في المحافظة بإعادة النظر بقرار الإغلاق على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الموظفون والمدراء في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم)، جاء فيه :"نحن ممثلو ومدراء مدن الألعاب في محافظة كربلاء نضع بين أيديكم ما مامررنا به من أزمات متكررة لنا ولكوادرنا وعوائلنا بسبب ما فرض على البلد بصورة عامة ومدن الألعاب بصورة خاصة من حظر تجوال كوننا غير مشمولين بالحظر الجزئي كباقي المحال والمنشآت التجارية".

وأضاف البيان أن "العاملين في هذا القطاع يتجاوز عددهم الـ250 عاملاً وموظفا وهذا ما قد اثر على وضعهم المعيشي علما أن رواتبهم تعتمد على إيراد مدن الألعاب".

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