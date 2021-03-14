تحقيقات جديدة.. مستشار ترامب للامن القومي تلقى رشاوى بقيمة 545 الف دولار

2021/03/14 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

اظهرت تحقيقات جديدة لوزارة الدفاع الامريكي ان مستشار ترامب السابق للامن القومي الجنرال مايكل فلين تلقى رشاوى بقيمة 545 الف دولار من جهات اجنبية بعد طرده من قبل ترامب ومنحه العفو الرئاسي فيما بعد.

وذكر موقع (أن اند جي نيوز) الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع انهى تحقيقا تأخر طويلا بشأن أول مستشار للأمن القومي لدونالد ترامب، وركز التحقيق على دفعتين تلقاهما من جهات أجنبية احدها بقيمة 45 الف دولار والثانية لصالح لوبي ضغط تابع للحكومة التركية بقيمة 500 الف دولار”.

واضاف ان ” دستور الولايات المتحدة يحظر على المسؤولين الحكوميين قبول أموال أو هدايا من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية، ونظرًا لأن فلين هو جنرال متقاعد من فئة ثلاث نجوم يتلقى مزايا التقاعد العسكري ، فقد خضع لشرط المكافآت عندما تلقى المدفوعات “.

وتابع أن ” تعليمات وزارة الدفاع الامريكية قد تقوم باستعادة ما قبضه فلين على شكل ديون بعد تعليق القضية في انتظار اجراءات اخرى تتعلق بالموالين لترامب”.

واوضح ان ” فلين الذي يتقاضى تقاعدا قدره 10 آلالاف دولار من الحكومة الامريكية تم طرده من قبل ادارة ترامب لإدلائه بتصريحات مضللة حول اتصاله بالمسؤولين الروس خلال الفترة الانتقالية الرئاسية.



في عام 2017 ، اعترف بالذنب للكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تلك الاتصالات ووافق على التعاون مع تحقيق مولر”.

وبين انه “في عام 2019 حاول فلين سحب إقراره بالذنب.



بدأ في الدفاع عن ترامب بقوة متجددة ، وفي النهاية حصل على عفو من الرئيس آنذاك في تشرين الثاني عام 2020″.

واشار التقرير الى أن ” فلين اصبح مؤيدا لجماعة (كيو انون) المتطرفة الموالية لترامب حيث يعمل على بيع قبعات وقمصان عليها شعار المجموعة حيث شجع ترامب على إعلان الأحكام العرفية وإعادة الانتخابات الرئاسية – ولكن فقط في الولايات المتأرجحة التي انفصلت عن جو بايدن”.



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