اتحاد بناء الاجسام يمدد فترة التقديم للحصول على اجازة الصالات الاهلية

2021/03/14 | 20:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

قرر الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، تمديد فترة التقديم للحصول على اجازة الصالات الاهلية.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد هسام الواني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد المركزي لبناء الاجسام قرر تمديد التسجيل لطلب الحصول على اجازة فتح الصالات الاهلية، تلبية لطلب اصحاب القاعات”.

ودعا الواني اصحاب القاعات الى “التقديم والتسجيل لغرض منح اجازة فتح الصالات الاهلية”، مؤكداً انه “بخلاف ذلك لن تسجل الصالة وسيتحمل صاحب الصالة كافة التبعات القانونية”.

يذكر ان الاتحاد علق انشطته بسبب اجراءات حظر التجوال.



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