تحالف القوى يحدد خطوة منع وقوع مزيد من “الخروقات الدامية”

2021/03/14 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني حدد النائب عن تحالف القوى، كريم أبو سودة، اليوم الأحد، خطوة من شأنها منع وقوع المزيد من “الخروقات الدامية”.وقال ابو سودة في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “جريمة الفتك بأسرة كاملة في منطقة البو دور في صلاح الدين قبل 3 ايام تستدعي موقفا حازما من قبل القيادة الامنية العليا في […]

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