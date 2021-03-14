الحلبوسي يبحث مع وفد من التيار المدني اكمال المتطلبات التشريعية للانتخابات المبكرة

2021/03/14 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع وفدا ضم عدداً من ممثلي التيار المدني، مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وضرورة إكمال المتطلبات التشريعية اللازمة للمضي بالانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الأحد، وفداً ضم عدداً من ممثلي التيار المدني”، مبينا ان “اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والانتخابات المبكرة، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات تعزز ثقة المواطن بنتائجها وتعبِّر عن تطلعاته”.

واضاف البيان، “كما جرى خلال اللقاء التباحث حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وضرورة إكمال المتطلبات التشريعية اللازمة للمضي بالانتخابات المبكرة”.

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