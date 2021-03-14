إيران تقترح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

2021/03/14 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، مقترحاً إلى مجلس الوزراء في إيران يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول مع العراق.

وقال الموقع الإعلامي ل‍مكتب مجلس الوزراء في إيران، بأن “وزارة الخارجية قدمت مقترح إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق إلى المجلس للمصادقة عليه بالنظر إلى التوصل لاتفاق مبدأي مع الجانب العراقي بهذا الشأن”.

واضاف المكتب، “أدرج المقترح المذكور على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه”.

وأشار إلى أن المقترح يشمل حملة الجوازات العادية بشرط المعاملة بالمثل من قبل البلدين.

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