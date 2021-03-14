مكتب السيستاني: غداً غرة شهر شعبان

2021/03/14 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني، الأحد، أن يوم غد الاثنين هو غرة شهر شعبان المبارك.وقال المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “يوم غدٍ الإثنين الموافق (١٥ / ٣/ ٢٠٢١ م) هو الأول من شهر شعبان لعام ١٤٤٢ للهجرة”.

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