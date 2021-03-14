2021/03/14 | 20:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف نائب محافظ ديالى محمد قتيبة، الاحد، عن اتخاذ 3 قرارات مبكرة لمواجهة موسم شحة قاسية في المياه داخل المحافظة.

وقال قتيبة في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حكومة ديالى شكلت في وقت مبكر لجنة عليا برئاسة المحافظ لمواجهة شحة المياه وهي تراقب الوضع عن كثب لافتا الى ان اللجنة اتخذت 3 اجراءات مبكرة ابرزها كري وتنظيف الجداول والانهر وازالة التجاوزات واعتماد اطار شامل للحصص المائية في كل المناطق دون استثناء”.

واضاف ان” تعاون المزارعين ضروري جدا لتحقيق النجاح من خلال اعتماد الاطر الحديثة في السقي وتفادي اي هدر في المياه مؤكدا بان وضع ديالى المائي معقد والازمة ستكون ربما قاسية في المرحلة القادمة لكن مع التفاعل مع الاجراءات الكفيلة بانهاء الهدر سيكون الوضع اقل صعوبة”.

واشار الى ان” حكومة ديالى في تواصل مستمر مع الدوائر ذات العلاقة حيال ملف المياه والسعي لبلورة حلول في مواجهة اي شحة محتملة في موسم الصيف المقبل”.

وبدات العديد من الانهر في ديالى بانحسار مستوى المياه فيها بسبب قلة الاطلاقات القادمة من كردستان وبقية المناطق في الاسابيع الماضية”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تتخذ 3 قرارات مبكرة لمواجهة شح المياه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تتخذ 3 قرارات مبكرة لمواجهة شح المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).