المنافذ تعلن القبض على متهم بالإرهاب بمنفذ القائم الحدودي

2021/03/14 | 20:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، القبض على متهم وفق المادة 4 ارهاب في محافظة الانبار.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “منفذ القائم الحدودي وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الخلية الاستخبارية في المنفذ تمكن من إلقاء القبض على سائق شاحنة مطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب استناداً إلى …

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