بريطانيا تفرض حظراً على استكشافات بحر الشمال الجديدة

2021/03/14 | 20:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يفكر المشرعون في المملكة المتحدة في فرض حظر على تراخيص التنقيب عن النفط الجديدة في بحر الشمال للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وهي خطوة قد تضر بالوظائف والاقتصاد الاسكتلندي، حسب ما ذكرت صحيفة تلغراف.

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