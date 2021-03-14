سوريا في 10 سنوات.. أرقام تكشف فظاعة القتل والانتهاكات

2021/03/14 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عقد من الزمان على إنطلاق الثورة، حصدت الحرب في سوريا أرواح قرابة 600 ألف شخصا، وتسبب بتهجير ونزوح الملايين من السوريين.

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