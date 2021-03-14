أمطار متفرقة بمناطق وأجواء أكثر حرارة بأخرى.. طقس العراق بأيام الحظر الجزئي

2021/03/14 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي، نائل العلي، اليوم الأحد، حالة الطقس للأيام المقبلة، وفيما تحدث عن ارتفاع بدرجات حرارة، بشر بخصوص الأمطار نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.

وقال نائل العلي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "أهم توقعات الطقس ليوم غد الاثنين وباقي أيام الاسبوع، تفيد بعدم وجود أمطار ليوم غد في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية، مع فرص زخات متفرقة شمالا وبالأخص في المناطق الجبلية عشوائية يوم الإثنين والثلاثاء".

وأضاف العلي، أن "الاجواء ستكون أكثر حرارة خلال اليومين القادمين وبالأخص في جنوب العراق"، مشيرا إلى وجود "رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة في المناطق الغربية وتستمر إلى يوم الأربعاء بعدها تتحول إلى الشمال الغربي".

وأكمل المتنبئ الجوي، أن "الأمور مبشرة من ناحية الأمطار نهاية الشهر أو بداية الشهر القادم، وتبقى مجرد توقعات والله اعلم".

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