2021/03/14 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، ان الكتل الشيعية لم ترسل الى الآن اي مسودة حول حصة حصة الكرد في مشروع قانون الموازنة الى اللجنة المالية، مشيرا الى انه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع قانون الموازنة بعد.وقال بختيار شاويس المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب في تصريحات صحافية ان جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم غد الاثنين تتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مبينا ان الجلسة لا تتضمن التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.وحول حصة الكرد في مشروع قانون الموازنة، أوضح شاويس، ان مسودة مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة الاتحادية تتضمن ارسال حكومة الاقليم 250 الف برميل نفط بشكل يومي، بالاضافة الى ارسال 50% من الايرادات الداخلية الى بغداد، مشيرا الى ان الاطراف السياسية ارسلت مسودة اخرى تطالب حكومة اقليم كردستان بارسال 460 الف برميل نفط تشمل صرف مستحقات الشركات ونقل النفط الخام، مضيفا، ان هذه المسودة غير رسمية ايضا ولم تدرج ضمن مسوردة مشروعع قانون الموازنة العامة.وأشار الى انه من غير المعلوم الى هذه اللحظة، هل سيتم تمرير مشروع الحكومة وحصة الكرد منها، ام ان هناك بديلا اخر للمشروع من قبل الاطراف السياسية بمجلس النواب خاصة بحصة الكرد، مؤكدا انه من غير المعلوم كيف سيكون مشروع الموازنة لحين عقد اجتماع خاص بهذه المسألة./إنتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الإتحاد الوطني بمجلس النواب : لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع قانون الموازنة بعد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الإتحاد الوطني بمجلس النواب : لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع قانون الموازنة بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).