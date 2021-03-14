2021/03/14 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/كشفت هيأة الاستثمار الوطنية، عن وجود 1770 مشروعاً وهمياً ومتلكئاً في عموم العراق، فيما أشارت الى أن المشاريع المنجزة هي 500 فقط.وقالت رئيس الهيئة سهى النجار تصريح للوكالة الرسمية: إن "تسهيلات منح الفيزا للشركات الاستثمارية تكون حسب قانون الاستثمار"، مبينة أن "الشركات التي تعمل في العراق يسمح لها بجلب 50 % من العمالة وتمنح لهم الفيزا عن طريق هيأة الاستثمار".وأضافت، أن "الهدف من السماح للشركات بجلب 50 % من العمالة الاجنبية، هو لتشجيع اليد العاملة العراقية واجبار تلك الشركات بتشغيل 50 % من العمالة العراقية"، مشيرة الى أن "الموازنة تتضمن مشاريع تعود الى الوزارات، حيث إن المشاريع التي تدخل بالموازنة تمول عن طريق الدولة".وعن مجموع المشاريع الوهمية والمتلكئة، أكدت النجار أن "هناك احصائية لدى هيأة الاستثمار بشأن المشاريع الوهمية والمتلكئة"، لافتة الى أن "مجموع الاجازات الصادرة منذ بدء الهيأة عملها لغاية اليوم بلغت 2400 اجازة".وتابعت أنه "من بين هذه الاجازات يوجد 970 مشروعا نسبة الانجاز فيها صفرا والتي تعتبر وهمية، اضافة الى 800 مشروع متلكئ نسب الانجاز فيها متفاوتة ولكن لم تنجز"، موضحة أن "عدد المشاريع المنجزة هي 500 مشروع فقط"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تعلن عن وجود 1770 مشروعاً وهمياً ومتلكئاً في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار تعلن عن وجود 1770 مشروعاً وهمياً ومتلكئاً في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).