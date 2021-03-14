الحشد الشعبي ينجح في ادامة التماس مع القوات الامنية في حوض نهر ديالى

2021/03/14 | 20:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن ادامة التماس بين القطعات العسكرية في حوض نهر ديالى لاول مرة.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نجاح فريق الهندسة المشترك بين الفرقة الخامسة والحشد الشعبي في نصب معبر على نهر ديالى ضمن زور شيخ بابا قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) اسهم في خلق تماس مباشر بين القطعات العسكرية المتنتشرة على طول الضفة الشرقية والغربية لحوض النهر والذي اعطى مرونة عالية في ادامة زخم العملية العسكرية التي انطلقت صباح اليوم”.

واضاف الحسيني،ان” 3 مضافات لداعش تم تدميرها وتمشيط اكثر من 3 الاف دونم من الاراضي المعقدة في قلب زور شيخ بابا فيما تم فتح 3 طرق في العمق من قبل الهندسة في مسعى لنشر نقاط مرابطة متقدمة لتضييق الخناق على خلايا التنظيم الارهابي”.

واشار الى ان” 13 هدف داعشي بينها مضافات تم قصفها بالهاونات وطيران الجيش بناءا على معلومات استخبارية دقيقة مؤكدا بان العملية تكتسب اهمية كبيرة في انهاء وجود التنظيم في حوض زراعي ستراتيجي شكل مصدر تحدي امني لاشهر طويلة للقرى القريبة منها”.

وكانت الحشد الشعبي اعلن صباح اليوم انطلاق عملية عسكرية في زور شيخ بابا ضمن حوض نهر ديالى لاستكمال صفحات تعقب خلايا داعش الارهابي”.انتهى 25 ف

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