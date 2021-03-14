العراق في مراتب متأخرة في تقييم “جذب الاستثمار”.. تعرف على مؤشرات القوة والضعف التي حازها العراق

2021/03/14 | 20:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

احتل العراق المركز 105 من اصل 109 دولة في تقييم الدول الاكثر جاذبية للاستثمار لسنة 2020.

وحقق العراق معدل 23.7 ، فيما يشمل التقييم مجموعة عوامل منها استقرارية الاقتصاديات ، الهيكل المالي، البيئة المؤسسية، المتطلبات الاساسية، امكانيات السوق وسهولة الوصول الى السوق، الموارد الطبيعية والبشرية، كلف المواد، الاداء اللوجستي، ااتصالات وتقنية المعلومات، العوامل الرئيسية، اقتصاديات التكتل، البيئة التقنية والامتيازات، العوامل الخارجية المؤثرة.

وكانت نسب العراق متأخرة جدا في : البيئة المؤسساتية، الاداء اللوجستي، البيئة التقنية، الهيكل المالي”.

اما النسب المرتفعة في العراق فكانت في :استقرارية الاقتصاد، الموارد الطبيعية والبشرية، العوامل الرئيسية “.

ويقيس هذا التقرير مقدار جاذبية اقتصاديات الدول للاستثمارات الاجنبية لمختلف الدول ، وبالرغم من ارتفاع نسبة العراق مقارنة مع 2019 الا ان العراق حافظ على مركزه بين الدول “.

وتصدرت الامارات العربية المتحدة الدول العربية باحتلالها المركز 24 عالميا تليها قطر بالمركز 42 ثم السعودية بالمركز 44 ، ثم الكويت بالمركز 46

اما اكثر الدول الجاذبة فكانت الولايات المتحدة بالمركز الاول، ثم سويسرا بالمركز الثاني، والسويد بالمركز الثالث “

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