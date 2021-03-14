2021/03/14 | 20:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شرطة محافظة أربيل، الأحد، فرض غرامات مالية ضد الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة، أو يتجاهل التعليمات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم المديرية هوكر عزيز في مؤتمر صحفي، وتابعه "ناس" (14 اذار 2021)، انه "بحسب إحصاءات وزارتي الداخلية والصحة في حكومة الاقليم، فإن نسب الاصابة بفيروس كورونا المستجد تتصاعد يومياً"، مبينا أنه لهذا السبب فإن شرطة الإجراءات العسكرية التابعة لمديرية شرطة اربيل مكلفة بتغريم اي شخص لايرتدي الكمامة اعتبارا من يوم غد الاثنين مبلغ 20 ألف دينار".

ودعا المتحدث باسم المديرية المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية وأن شرطة الإجراءات العسكرية بالتعاون مع شرطة البلدية ومكافحة الاجرام مكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية"، موضحاً أن "شرطة الإجراءات العسكرية ستقوم بتغريم المخالفين بعدم ارتداء الكمامات مبلغ 20 ألف دينار".

من جهته أكد المقدم شوان سعدي من قسم شرطة الإجراءات العسكرية في مديرية شرطة اربيل في المؤتمر أن "أي شخص لا يرتدي الكمامة ولا يلتزم بالتعليمات الصحية سيغرم مبلغ 20 الف دينار او يتم اغلاق محل عمله".

وأبلغت شرطة الإجراءات العسكرية المواطنين داخل الاسواق انه "اعتبارا من يوم غد يتوجب الالتزام بارتداء الكمامة والا فانهم سيتعرضون للعقوبة التي ستنفذ اعتبارا من يوم غد الاثنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. 20 ألف دينار غرامة لمن لا يرتدي الكمامة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. 20 ألف دينار غرامة لمن لا يرتدي الكمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).