المالية النيابية تحسم موقفها من إعادة سعر صرف الدولار إلى سابقه

2021/03/14 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، انها لا تستطيع تغيير سعر الصرف، مبينة ان قانون البنك المركزي حدد صراحة الجهة المخولة بالتغيير.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة، ماجدة التميمي، في لقاء متلفز تابعه موقع NRT عربية اليوم، (14 آذار 2021)، وأضافت "خفضنا النفقات التشغيلية في الموازنة إلى 90 تريليون دينار بانخفاض 30 تريليون، وخفضنا مخصصات رئاسة الجمهورية بنسبة 20 بالمئة".

وتابعت "من الممكن عمل موازنة تكميلية للاستفادة من الواردات، وان كل دولار يزيد في سعر البرميل بالموازنة يرفع الإيرادات أكثر من مليار دولار، وخصصنا الأموال اللازمة لميناء الفاو".

وأوضحت، ان "هناك بطالة كبيرة وفقر عال وتلوث بيئي في محافظة البصرة، ورفعنا مخصصات البترو دولار الى تريليون بعد ان كان 500 مليار، وان الحكومة خصصت 300 مليار بالإضافة الى صندوق البترو دولار، ورفعنا ضريبة الدخل في الموازنة القادمة من الحكومة".

وذكرت انه من "المفترض ان نستفيد من زيارة البابا اور في ذي قار".

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