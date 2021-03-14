إسرائيل تكشف عن

2021/03/14 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إسرائيل، الأحد، عن قذيفة هاون جديدة موجّهة بالليزر للاستعمال خصوصا في المدن للحد من الأضرار الجانبيّةّ، في وقت يحقق القضاء الدولي في احتمال ارتكاب الدولة العبرية جرائم حرب.

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