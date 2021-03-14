الحشد الشعبي يحبط هجوما انتحاريا لاستهداف المواطنين غربي الانبار

2021/03/14 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن احباط هجوم انتحاري غربي محافظة الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد، قاسم مصلح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية بالتحضير لعملية ارهابية في قضاء القائم تستهدف القوات الامنية والمواطنين من خلال تفجير حزام ناسف، شرعت قواتنا بمقاطعة المعلومات الأمنية حيث تمكنا من السيطرة على مواد التفجير والتي هي عبارة عن حزام ناسف حديث الصنع”.وأضاف مصلح، أن “قوات الحشد الشعبي تعاملت بيقظة وحذر في متابعة المعلومات الاستخبارية التي وردت والتي قادت الى ضبط الحزام الناسف ودرء الخطر عن أهلنا”.

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