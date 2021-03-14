الحشد الشعبي يحبط هجوما بحزام ناسف غربي الانبار

2021/03/14 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبط الحشد الشعبي هجوما بحزام ناسف في القائم غربي الانبار .وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان صحفي :" بعد ورود معلومات استخبارية بالتحضير لعملية ارهابية في قضاء القائم تستهدف القوات الامنية والمواطنين من خلال تفجير حزام ناسف ، شرعت قواتنا بمقاطعة المعلومات الامنية حيث تمكنا من السيطرة على مواد التفجير والتي هي عبارة عن حزام ناسف حديث الصنع".واضاف :" ان قوات الحشد الشعبي تعاملت بيقظة وحذر في متابعة المعلومات الاستخبارية التي وردت والتي قادت الى ضبط الحزام الناسف ودرء الخطر عن اهلنا"/.انتهى8

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