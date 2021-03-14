ضيف على الروزنامة: جمال محمد إبراهيم بين الرُّوْزْنَامَة وَالسَّرْدْنَامَة! - كمال الجزولي

2021/03/14 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي ضيف على الرُوزنامةجَمَال محمَّد إبراهيم(سفير وروائي ونائب رئيس اتِّحاد الكتَّاب الأسبق)بين الرُّوْزْنَامَة وَالسَّرْدْنَامَة!الإثنينجِـئـتُ إلى هَـذه الدَّار- دار الرّوْزنَامَة - زائراً، والزّائرُ يَطرقَ بابَ الدَّار حتّى يُؤذَنَ لَهُ.



دلَّتني لافِـتةٌ حَملـتْ إسـمّ صاحِب الدّار، فطرقـتُ بابَه مُطمئنا أنّي اهتديتُ دوْنَ تردّدٍ إلى صاحبهِ، أخي وصديقي كمال الجزولي.



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