كوارث التدبير المفوض جرائم دولة - التيتي الحبيب

2021/03/14 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب كشفت التساقطات المطرية في الاشهر الاخيرة فداحة اعطاب البنية التحتية في المدن المغربية الكبرى.



نجمت عنها خسائر فادحة في الارواح والممتلكات، ناهيك عن توقف الحركة الاقتصادية في العديد من الاحياء الشعبية والصناعية.عاشت مدينة الدار البيضاء طيلة اسبوع بكامله حالة شلل في المواصلات وانقطاع التيار الكهربائي على احياء بكاملها.



كما انهارت منازل فوق رؤوس قاطنيها مما تسبب في خسائر في الارواح والممت ......





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