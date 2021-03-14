2021/03/14 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علّق الفنان المصري محمد رمضان على الاتهامات التي طالته، خلال الأيام الماضية، حول استخدامه قنبلة حقيقية خلال تصوير إعلان، ألحقت الأذى بفنان شاب يدعى "يوسف" نجل الفنانة لبنى ونس.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وكشف رمضان من خلال منشور له عبر ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، حجم الإصابة التي لحقت به، وامتدت على مساحة كبيرة من ظهره.

وأرفق رمضان مع الصورة الجارحة التي صنفها كل من "فيسبوك" و"إنستغرام" بأنها محتوى غير لائق، تعليقًا يوضح فيه السبب:"دي إصابتي البسيطة إللي إعلام بلدي تجاهلها تمامًا، ومنهم عمرو أديب إللي فتح عليَّ النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنی ونس".

وتابع رمضان، "ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف، وشكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم، والحمد لله لم أنقطع عن تصویر أعمالي، ثقة في الله نجاح رمضان، ويجمعنا موسى، ومفاجآت كثيرة".

وأعلن رمضان منذ يومين عن "تعرضه لإصابة قوية، قبل أن يعلن فنان شاب يدعى يوسف عمر، يعمل ”موديل“ في الإعلان، عن تعرضه للإصابة في قدمه بسبب ما قِيل إن مصمم المعارك استخدم ”قنبلة حقيقية“ في التصوير، فانفجرت أثناء التصوير، وتسببت في أضرار بالغة له".

"إرم نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد رمضان ينشر صورة لإصابته ويوجه رسالة إلى عمرو أديب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد رمضان ينشر صورة لإصابته ويوجه رسالة إلى عمرو أديب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).