​احباط عملية استهداف كبيرة على المواطنين في الانبار (صور)

2021/03/14 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، الاستيلاء على عشرات منصات اطلاق الصواريخ وكميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة بالصحراء في الانبار.

وقالت المديرية في بين اليوم، (14 آذار 2021)، انه "بمعلومات استخبارية غاية بالدقة اكدت وجود مخبأ يضم كدسا للعتاد والأسلحة وبكميات كبيرة شمال وجنوب الطريق الدولي السريع في عمق صحراء الانبار جنوب قضاء الرطبة".

وأوضح البيان، "تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار والفرقة الاولى واللواء الثاني فيها وفصيل استطلاع اللواء وتمت مداهمة المخبأ في المكان المحدد والاستيلاء بداخله على 33 منصة اطلاق للصواريخ، 100 مسطرة تفحير، و100 حشوة دافعة لقتابر الهاون، و30 شريط عتاد bkc، 12 غبوة ناسفة محلية الصنع، و7 قنابر هاون 120 ملم، و7 حاويات عناد 12،7 ملم، و5 رمانات يدوية، و3 اجهزة ليزرية، و2 صاروخ على شكل عبوة ناسفة، و2 موجه هاون، وكمية من اسلاك التفجير، في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة".

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