مقتل وإصابة 17 شخصا بإطلاق نار في حفلة

2021/03/14 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

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أفادت السلطات الأمنية الأميركية، الاحد، بمقتل وإصابة 17 شخصا جراء إطلاق نار في شيكاغو.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، (14 آذار 2021)، "مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء إطلاق نار وقع في حفل بساوث سايد في شيكاغو".

من جهتها ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون"، بأن المحققين يعتقدون أن عصابة ما على صلة بإطلاق النار الذي وقع عند الساعة 4:40 من فجر الأحد (حسب التوقيت المحلي).

وتفيد التقارير الأولية بأن امرأة تبلغ من العمر 31 عاما أصيبت بثلاث رصاصات واحدة منها بالرأس عثر عليها ميتة خارج مبنى الحفل، كما عثر على رجل يبلغ من العمر 39 عاما مصابا بطلقات نارية في عنقه وساقه، ميتا في غرفة خلفية من المبنى.

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