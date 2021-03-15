الشيخ سالم الخيون:اوقفنا نزيف الدم في بغداد وارجعنا 30 عائلة مهجرة بسبب خلاف بين عشيرتين

2021/03/15 | 00:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد امير قبيلة بني اسد الشيخ سالم

ثعبان الخيون ضعف الحكومة من خلال عدم

ردعها للذين يشهرون الاسلحة بين الناس

وعدم قدرتها على حصر السلاح بيد الدولة

والقضاء على السلاح المنفلت ،موضحا انه

وعدد من شيوخ ا

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