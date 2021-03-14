2021/03/15 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال سنوات الحرب الأهلية في بلادهم، كان السوريون يعولون على السودان باعتباره بلدا يسمح لهم بالانتقال إليه من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرات

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