ايران‭ ‬تدرس‭ ‬مقترح‭ ‬الغاء‭ ‬متبادل للتأشيرة‭ ‬مع‭ ‬العراق

2021/03/15 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش‭ ‬يقتحم‭ ‬منزل‭ ‬عنصر‭ ‬بالحشد‭ ‬ويقتله‭ ‬مع‭ ‬والدته‭ ‬شمالي‭ ‬بغداد طهران‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ قدمت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مقترحا‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬بلادها‭ ‬بإلغاء‭ ‬سمات‭ ‬الدخول‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬لحملة‭ ‬الجوازات‭ ‬العادية‭.‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬المستفيدة‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬بحثه‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬الزوار‭ ‬العراقيين‭ […]

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