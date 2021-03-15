2021/03/15 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- داعش يقتحم منزل عنصر بالحشد ويقتله مع والدته شمالي بغداد طهران – بغداد -الزمان قدمت وزارة الخارجية الإيرانية مقترحا إلى مجلس الوزراء في بلادها بإلغاء سمات الدخول بين إيران والعراق لحملة الجوازات العادية.
وقالت مصادر عراقية ان ايران المستفيدة الاكبر من المقترح الذي سبق ان تم بحثه مع بغداد ذلك ان نسبة الزوار العراقيين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدرس مقترح الغاء متبادل للتأشيرة مع العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت مصادر عراقية ان ايران المستفيدة الاكبر من المقترح الذي سبق ان تم بحثه مع بغداد ذلك ان نسبة الزوار العراقيين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدرس مقترح الغاء متبادل للتأشيرة مع العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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