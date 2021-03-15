استنكار ضد من؟

2021/03/15 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا تليق مفردة التنديد أو الشجب أو الرفض أو الاستنكار أن تتردد على لسان مسؤول في سدة القرار.الناس تنتظر من صاحب المسؤولية أن يتخذ قراراً قبل أن تصل الامور من التدهور الى حالة الشجب والاستنكار.الدول قد تلجأ الى تلك التعابير الدبلوماسية لأسباب تخص العلاقات الدولية، لكن حين تكون المسألة وطنية […]

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