وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬حول‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭: ‬الأقوال‭ ‬وحدها‭ ‬لا‭ ‬تكفي

2021/03/15 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭ ‬تبلغ‭ ‬القاهرة نتائج‭ ‬مباحثاتها‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬إتفاق‭ ‬أمني‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬للجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬بأنّ‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬متاحة‭ ‬إذا‭ ‬أستمر‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬في‭ ‬المماطلة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬وأنّ‭ ‬صبر‭ ‬القاهرة‭ ‬والخرطوم‭ ‬بدأ‭ ‬ينفد‭ ‬من‭ […]

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