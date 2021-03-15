2021/03/15 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخرطوم تبلغ القاهرة نتائج مباحثاتها مع الرياض حول سد النهضة القاهرة- مصطفى عمارة أكد مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن توقيع إتفاق أمني بين مصر والسودان هو رسالة للجانب الأثيوبي بأنّ كل الوسائل متاحة إذا أستمر الجانب الأثيوبي في المماطلة في ملف سد النهضة وأنّ صبر القاهرة والخرطوم بدأ ينفد من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية المصري حول التقارب مع تركيا: الأقوال وحدها لا تكفي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية المصري حول التقارب مع تركيا: الأقوال وحدها لا تكفي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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