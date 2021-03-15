2021/03/15 | 00:36 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، عن وجود 1770 مشروعاً وهمياً ومتلكئاً في عموم العراق، بينما تم إنجاز 500 مشروع فقط.
وقالت رئيس الهيئة سهى النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تسهيلات منح الفيزا للشركات الاستثمارية تكون حسب قانون …
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وقالت رئيس الهيئة سهى النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تسهيلات منح الفيزا للشركات الاستثمارية تكون حسب قانون …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار: 1770 مشروعًا وهميًا ومتلكئًا في العراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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