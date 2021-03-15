ابنة بيونسيه تدخل تاريخ جوائز غرامي

2021/03/15 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازت كل من المغنية بيونسيه، وابنتها البالغة من العمر تسع سنوات، بلو آيفي، على جائزة غرامي لأفضل فيديو كليب.

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