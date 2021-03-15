وزير التعليم يوجه بالتنفيذ الدقيق والعاجل لنظام المؤهلات التقنية والمهنية

2021/03/15 | 01:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، بضرورة التنفيذ الدقيق والعاجل لنظام المؤهلات التقنية والمهنية الذي أقره مجلس الوزراء ضمن مشروع إصلاح التعليم المهني والتقني في العراق.

وجاء في رسالة بعثها وزير التعليم إلى هيئة الرأي، حصلت "الصباح" على نسخة منها، أن نظام المؤهلات سيسهم في تطوير الجوانب المهنية التي تبلورها مؤسسات التعليم والتدريب التقني في ضوء حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية، ورؤية الدولة في إدارة السياسات الاستراتيجية في مجال التعليم والتدريب.

وأوضح الوزير أن المسارات المعتمدة في هذه السياسة تراعي مقاييس الجودة، ويمكن لها أن ترتقي بمؤهلات التعليم التقني والمهني في العراق، داعيا في الوقت نفسه الى عقد وتكثيف الاجتماعات بين الجامعات التقنية المختصة وضع برنامج العمل والتنفيذ بما يحقق أهداف التعليم والتدريب على وفق المؤهلات العالمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي.

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