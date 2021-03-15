نابولي يهزم ميلان بهدف نظيف في الكالتشيو

2021/03/15 | 01:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحقق فريق نابولي فوزا مهما على ايسي ميلان بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الـسابعة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي .وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو بوليتانو لمصلحة فريق نابولي في الدقيقة 49 .وسدد فابيان رويز لاعب نابولي كرة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما.وحصل جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي على بطاقة صفراء في الدقيقة 69 نتيجة تدخل عنيف على قدم ثيو هيرنانديز لاعب ميلان.وفي الدقيقة 87 حصل ثيو هيرنانديز لاعب ميلان على بطاقة صفراء نتيجة تدخل عنيف على قدم فيكتور أوسيمين لاعب نابولي.واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع.وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل أنتي ريبيتش لاعب ميلان على بطاقة حمراء نتيجة تفوه بكلمات غير لائقة.

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