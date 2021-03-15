بعد أيرلندا.. هولندا تعلق استخدام لقاح

2021/03/15 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الهولندية، الأحد، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، حتى 29 مارس على الأقل، "كإجراء احترازي"، لتنضم هولندا بهذا الإجراء إلى دول أخرى اتخذت خطوات مماثلة

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