وزير العمل لـ”الصباح”: شمول 400 إلى 500 ألف مستفيد بإعانات الحماية

2021/03/15 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي شمول 400 الى 500 ألف مستفيد بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية في حال اقرار موازنة العام الحالي، بينما اعلن إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين.

وقال الوزير لـ”الصباح”: إن “وزارة العمل تعمل وفق اطار توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلال الاهتمام بشريحة

الفقراء وستفعّل جهودها وخططها المقبلة عبر الاهتمام بذوي الاعاقة والشرائح التي نص عليها قانون هيئة الحماية

الاجتماعية لشمولها بخدمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك العمل والتدريب والضمان

الاجتماعي”.

واضاف انه “بعد اقرار الموازنة سيجري فتح باب الشمول لمستفيدين جدد بين 400 الى 500 ألف مستفيد من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية وفق ضوابط الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة”، معلنا في الوقت نفسه “ وجود زيادة في رواتب العاطلين وسيجري اعلان ذلك وفق جدول تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بتلك

الاعانات”.

ولفت الوزير الى أنه “اللقاء الذي جرى مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واعضاء اللجنة المالية وعدد من قادة الكتل السياسية تمخض عن وعود بأن تخصيصات وزارة العمل لن يجري المساس بها خلال موازنة العام

الحالي”.

وفي شأن اخر اعلن الوزير الركابي

إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين خلال الايام القليلة المقبلة بواقع من 4 الى 5 آلاف قرض”، مبينا ان “مبلغ القرض الواحد يبلغ 8 ملايين

دينار”.

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