القانونية النيابية: الصراعات مستمرة على الدرجات الخاصة

2021/03/15 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن استمرار الصراع بين الاحزاب على الدرجات الخاصة.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لـ”الصباح”: إن “البلاد لم تتجاوز لغاية الان مرحلة المحاصصة ولا تزال الاحزاب تتصارع بينها على هذه الدرجات الخاصة وهناك منافسة كبيرة على توزيعها

بينهم”.

وطالب همزة بإبعاد “تلك الدرجات عن الاحزاب لكونها تحتاج إلى شفافية في اختيار الاشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة”.

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