حقوق الإنسان في السعودية

2021/03/15 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة بايدن تؤكد أنها لن تمنح الرياض شيكا على بياض في ملف حقوق الإنسان والمنطقة..هل تصل واشنطن حد فرض عقوبات على أبرز حليف في الشرق الأوسط؟

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