تركيا ترد على هجوم صاروخي استهدف مناطق خاضعة لسيطرتها شمال سوريا

2021/03/15 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر، مساء الأحد، أن تركيا ردت على صواريخ استهدفت مناطق خاضعة لسيطرتها في شمال سوريا، مشيرة إلى أن الصواريخ أُطلِقت من مطار خاضع لسيطرة النظام السوري.

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