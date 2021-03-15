الخزعلي يكشف عن معلومات أمنية خطيرة للغاية في العراق

2021/03/15 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة عن مجيء فريق أمني اماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي....

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