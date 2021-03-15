رفع إنتاج حقل العمارة النفطي الى 40 ألف برميل يوميا

2021/03/15 | 07:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنفذ ملاكات شركة نفط ميسان مشروعا لرفع طاقة حقل العمارة من 20 الى 40 الف برميل يوميا.وتتولى الملاكات المحلية في الشركة، عمليات تطوير حقلي العمارة ونور، بينما تشرف على اعمال التطوير التي ينفذها الجهد الاستثماري بحقلي الحلفاية وميسان.

وقال مدير اعلام الشركة حيدر خضير في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "الشركة تسعى الى ايصال طاقة انتاج الحقل الى40 الف برميل يوميا، باعتماد خطة تطوير طموحة تندرج ضمن برامج التطوير الشاملة لحقول النفط الخام في البلاد".

واضاف ان "مشروع خطة التطوير يتضمن توسعة القدرة الانتاجية لمحطة عزل الغاز من 20 الى40 الف برميل يوميا من خلال نصب ثلاثة عازلات للنفط الخام لعزل الغاز عن النفط الرطب وتهيئته لوحدات المعالجة، اضافة الى نصب وحدة لمعالجة الاملاح والماء وعزلها عن النفط الخام".

وتابع خضير ان "الاعمال تتضمن ايضا إنشاء خزانات كبيرة سعة خمسة الاف متر مكعب لمضاعفة الطاقة الخزنية للحقل، مع إضافة ونصب مضخات متغيرة التردد وغرفة سيطرة الكترونية، علاوة على نصب وحدتين للمعالجة الكيميائية والحرارية، ووحدة لانتاج الماء الصناعي".

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