التمور العراقية تدخل الاسواق العالمية بـ600 الف طن

2021/03/15 | 07:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة بلوغ كميات التمور المصدرة الى الاسواق العالمية للموسم الحالي 600 الف طن من مختلف الانواع.

وكان العراق يحتل المرتبة الاولى في تصدير التمور عالميا خلال سبعينيات القرن الماضي برقم تجاوز المليون طن سنويا، وتراجع بعدها حتى وصل الى المرتبة التاسعة خلال تسعينيات القرن الماضي.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الدول التي استوردت الكميات الاكبر من التمور العراقية، كانت الهند والصين والمغرب اضافة الى بلدان أوروبية عدة"، مضيفا ان كمية التمور المصدرة الى الاسواق العالمية للموسم الحالي 600 الف طن من مختلف الانواع.

واشار الى ان "الوزارة بذلت جهود حثيثة بمجال دعم وتطوير قطاع التمور، من خلال التركيز على إقامة مشاريع إكثار الاصناف المميزة والمطلوبة عالميا".

وبين ان "اصناف التمور المصدرة كانت كمياتها الاكبر لنوعي الزهدي والخستاوي، بينما كانت لبقية الاصناف الاخرى بكميات اقل"، منوها بان "اهم المحافظات المنتجة للتمور هي كربلاء المقدسة وبابل وديالى والبصرة" .

واكد "استمرار الوزارة بتقديم جميع التسهيلات الى المصدرين وشركات التسويق الزراعي لإعادة موقع العراق كمصدر رئيس للتمور في الاسواق العالمية".

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