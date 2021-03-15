الحب في زمن الكورونا - سعاد أبو ختلة

2021/03/15 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعاد_أبو_ختلة استهوته فكرة أن يكتب عن الحب في زمن الكورونا ، في الألفية الثالثة حيث يكاد ينعدم قراء الحب في زمن الكوليرا، يفكر مليا كيف يخط روايته، في العقد الخامس، بعد أن جفت شرايينه من الحبر، ينظر بشغف لاستعادة ذلك المتسكع، ثلاثون عام من مهامه كرجل، التهمت روحه، اعتكفت حواسه؛ حتى خيل له أن التفكير في الكتابة سيؤثم عليه، قصائده ستلتف حول عنقه، سيحمل وزر من يتغنى بالعشق بعده، مضى يكفر عن هيامه بمدرسته في الصفوف ......





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