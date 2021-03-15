2021/03/15 | 08:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري التأهيلي للدرجة الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/15 | 08:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري التأهيلي للدرجة الأولى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري التأهيلي للدرجة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).