"الأسوأ لم يحدث بعد".. 2.7 مليون صومالي يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء بسبب الجفاف

2021/03/15 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا، أن ما يقدر بنحو 2.7 مليون صومالي سيواجهون نقصًا حادًا في الغذاء خلال الأشهر المقبلة، حيث تؤثر ظروف الجفاف على المزيد من المناطق في البلاد، وفقا موقع صوت أميركا.

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