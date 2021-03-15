مصرف الرافدين يعلن عدد مستلمي السلف بواسطة البرنامج الالكتروني

2021/03/15 | 08:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، حصيلة السلف التي تم منحها للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية في الفترة من 3-11 آذار 2021.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 آذار 2021)، إن "عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى 1485 مستلفاً".

وأضاف، أن "عملية تسليم السلف لا تزال مستمرة والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات والحصول عليها بطريقة فورية وبواسطة برنامج إلكتروني يتيح تسليمها بشكل فوري".

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