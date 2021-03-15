التعليم توجه بالتنفيذ الدقيق والعاجل لنظام المؤهلات التقنية والمهنية في العراق

2021/03/15 | 08:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الجامعات بضرورة التنفيذ الدقيق والعاجل لنظام المؤهلات التقنية والمهنية الذي أقره مجلس الوزراء ضمن مشروع إصلاح التعليم المهني والتقني في العراق.وجاء في رسالته الى هيأة الرأي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “نظام المؤهلات سيسهم في تطوير الجوانب …

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