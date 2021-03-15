الرافدين يعلن عدد مستلمي السلف بواسطة البرنامج الالكتروني

2021/03/15 | 08:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، حصيلة السلف التي تم منحها للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية في الفترة من 3-11 آذار 2021.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى 1485 مستلفاً”.وأضاف أن “عملية تسليم السلف لا تزال مستمرة والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد […]

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